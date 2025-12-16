La Pennicanza, Fiorello umilia Schlein: "Forse coi voti di Ballando..."

"Ieri sera non ho visto Sandokan: troppo tardi... c'era prima il Tg1, poi Bruno Vespa, poi i pacchi... quando è partita la sigla, io già dormivo. Però mi hanno detto una cosa incredibile: Sandokan ha baciato Lady Marianna! Sandokan, vedi che a 'Un Professore' hanno già fatto una cosa a tre! Se volevate essere moderni, dovevate fare come loro: Sandokan, Lady Marianna e... Yanez!". Lo dice Fiorello nell'appuntamento con 'La Pennicanza' in onda dal lunedì al venerdì alle 13:45 su Rai Radio2.

Lo showman commenta rapidamente anche l'attualità più frizzante: "Da ieri si parla solo di gossip: il web è pieno, Corona sta facendo gossip a raffica. Noi non ci addentreremo nei fatti, ma dico solo che quando abbiamo letto certe cose eravamo tutti sconvolti… avevamo la faccia come l'urlo di Munch!", scherza Fiorello. Si passa quindi alla satira politica: "Prosegue la tensione tra Schlein e Meloni", aggiunge. "Elly ha detto: 'Se mettiamo insieme i voti delle 13 regioni, più quelli dei sindaci, delle case del popolo, delle assemblee di condominio… e i voti di Ballando con le stelle… siamo avanti alla destra!'". Infine, si rinnova la simpatica rubrica delle vecchie lettere a Babbo Natale ritrovate da Fiorello.