Libero logo
Atreju
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

La Pennicanza, Fiorello umilia Schlein: "Forse coi voti di Ballando..."

di
Libero logo
martedì 16 dicembre 2025
La Pennicanza, Fiorello umilia Schlein: "Forse coi voti di Ballando..."

2' di lettura

"Ieri sera non ho visto Sandokan: troppo tardi... c'era prima il Tg1, poi Bruno Vespa, poi i pacchi... quando è partita la sigla, io già dormivo. Però mi hanno detto una cosa incredibile: Sandokan ha baciato Lady Marianna! Sandokan, vedi che a 'Un Professore' hanno già fatto una cosa a tre! Se volevate essere moderni, dovevate fare come loro: Sandokan, Lady Marianna e... Yanez!". Lo dice Fiorello nell'appuntamento con 'La Pennicanza' in onda dal lunedì al venerdì alle 13:45 su Rai Radio2.

Lo showman commenta rapidamente anche l'attualità più frizzante: "Da ieri si parla solo di gossip: il web è pieno, Corona sta facendo gossip a raffica. Noi non ci addentreremo nei fatti, ma dico solo che quando abbiamo letto certe cose eravamo tutti sconvolti… avevamo la faccia come l'urlo di Munch!", scherza Fiorello. Si passa quindi alla satira politica: "Prosegue la tensione tra Schlein e Meloni", aggiunge. "Elly ha detto: 'Se mettiamo insieme i voti delle 13 regioni, più quelli dei sindaci, delle case del popolo, delle assemblee di condominio… e i voti di Ballando con le stelle… siamo avanti alla destra!'". Infine, si rinnova la simpatica rubrica delle vecchie lettere a Babbo Natale ritrovate da Fiorello.

La Pennicanza, Fiorello affonda la sinistra: "Bei democratici... e ora insultatemi pure"

Nuova puntata de La Pennicanza, il programma di Fiorello e Biggio in onda dal lunedì al venerdì alle 13:45...

Dopo quella del generale Vannacci, lo showman legge quella di Elly Schlein: "Caro Babbo Natale, ti voglio tanto bene. Un po' perché sei tutto rosso, un po' perché sembri il protagonista de... 'Le mirabolanti avventure di Marx'. Quest'anno nel presepe ho messo Cinque Stelle e venerdì ho organizzato uno sciopero a scuola per il prezzo delle merendine. La maestra però si è arrabbiata perché ho cantato… 'Jingle Bella Ciao'. Per Natale vorrei: un nuovo cognome, un disco degli Inti-Illimani, l'eschimo di Sailor Moon, il campo largo del Subbuteo, la casa del popolo della Mattel e il libro di 'La storia infinita', perché sono innamoratissima di Atreju".

La Pennicanza, Fiorello smaschera Carlo Conti: "Titoli corti!"

La settimana conclusiva del 2025 de La Pennicanza si apre all’insegna della leggerezza e dell’irriverenza. I...
tag
elly schlein
fiorello
giorgia meloni
la pennicanza

L'intervento di Meloni alla Camera Meloni alla Camera: "Albania, le regole funzioneranno. Le toghe dovrebbero tutelare la Repubblica"

La verità su Fratelli d'Italia Arianna Meloni, "ecco chi ha deciso di votarci". L'ultimo rovinoso autogol Pd

Odio puro "Meloni assassina": l'ultima vergogna, esplode il caso

ti potrebbero interessare

Garlasco, il Dna e i soliti sospetti: Capra, Capra, Capra!

Garlasco, il Dna e i soliti sospetti: Capra, Capra, Capra!

Claudio Brigliadori
Quarta Repubblica, Senaldi contro la sinistra italiana: "Unica al mondo", c'è da aver paura del Pd

Quarta Repubblica, Senaldi contro la sinistra italiana: "Unica al mondo", c'è da aver paura del Pd

Roberto Tortora
Il panettone garanzia di ascolti

Il panettone garanzia di ascolti

Klaus Davi
Affari Tuoi, De Martino: "Sto pacco te lo faccio....". Delirio per la gaffe a luci rosse

Affari Tuoi, De Martino: "Sto pacco te lo faccio....". Delirio per la gaffe a luci rosse