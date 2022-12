Questa Monica Bellucci? Non proprio: una foto da bollino rosso

21 dicembre 2022 a

Monica Bellucci ha pubblicato su Twitter una foto amarcord ad altissimo tasso erotico in cui si mostra in una scena cult del film Malèna. Eccola quindi all'età di 36 anni, con i lunghi capelli castani e mossi lasciati sciolti e selvaggi, e in lingerie, mentre si sistema in modo molto sensuale la giarrettiera. Una Bellucci probabilmente all'apice della sua bellezza che ha scatenato il popolo social tra commenti in tutte le lingue del mondo e migliaia di cuoricini.

Malèna, infatti, è un film del 2000, scritto e diretto da Giuseppe Tornatore. E si tratta della pellicola che ha consacrato la notorietà internazionale come attrice di Monica Bellucci, fino a quel momento conosciuta principalmente come modella.

Ma ancora oggi, a 58 anni, Monica, simbolo della bellezza italiana nel mondo, è splendida. Solo qualche giorno fa, sempre su Twitter, l'attrice ed ex top model aveva pubblicato una foto con la figlia diciottenne Deva che sta ricalcando la carriera di modella della madre. Deva Cassel, infatti, ha già posato per le principali riviste internazionali di moda come Vogue e ha sfilato in passerella per stilisti di fama mondiale come Dolce e Gabbana.