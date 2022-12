Ilaria D'Amico crolla in lacrime a La Confessione: "Non ne ho bisogno"

29 dicembre 2022 a

a

a

Ilaria D'Amico in lacrime. È accaduto a La Confessione, il programma condotto da Peter Gomez in onda sul Nove. Qui la giornalista ha ripercorso i 24 anni di carriera, ma anche il difficile lutto subito. Nel 2020, il 5 settembre, si è spenta la sorella Catia. Alla donna, 59enne, era stato diagnosticato un tumore all’intestino. Un dolore immenso e per cui nel salotto di Gomez la conduttrice di Che c'è di nuovo su Rai2 ha voluto rivolgersi direttamente a lei.

"Ecco come piega la Rai": ribaltone-Ilaria D'Amico, girano strane voci

"Cara Catia, noi ci parliamo spesso e tu sai che le cose che io ti ho promesso..." ha detto senza riuscire a trattenere le lacrime: "Parlo talmente tante volte con te che non ho bisogno di farti delle confessioni ulteriori. Sono più le volte che ti chiedo di occuparti di noi, ma sappi che io mi occupo di noi, e di lei".

"Ilaria D'Amico va a picco": l'amara sorpresa che spiazza la conduttrice

Anche nello studio di Verissimo la compagna di Gigi Buffon si era lasciata andare alle emozioni. "Era il mio punto di riferimento su tante cose, era la base a cui tornare sempre. Alla fine ci siamo scambiate le forze reciproche. La sua ironia, la sua capacità di sperare fino in fondo, questo ci ha insegnato", aveva detto a Silvia Toffanin per poi, dopo una pausa, sussurrare: "Avrei dato parte di me, gli organi di me…".