Elisabetta Gregoraci, "presto su La7": che programma le affidano

Elisabetta Gregoraci potrebbe sbarcare su La7. È l’indiscrezione lanciata da Giuseppe Candela nella sua rubrica su Dagospia. Per ora non sono noti dettagli senonché la showgirl di Soverato potrebbe ritrovarsi alla conduzione di una trasmissione legata a un brand. A fine anno la diretta interessata aveva dato qualche indizio sui social legato sulla sua vita lavorativa: chissà che non si riferisse proprio a questa nuova opportunità che si starebbe aprendo su La7.

Da anni conosciuta come l’ex moglie di Flavio Briatore, la Gregoraci si sta col tempo ritagliando il suo ruolo da conduttrice che ha sempre sognato: dopo l’esperienza con Battiti Live, potrebbe essere arrivata l’ora di alzare ulteriormente l’asticella. In attesa che le novità lavorative vengano definite e annunciate, la vita privata della Gregoraci sembra andare benissimo ultimamente: dopo il matrimonio finito con Briatore, al GF Vip c’era stato un avvicinamento a Pierpaolo Pretelli, che però si era concluso con un nulla di fatto.

Ultimamente la Gregoraci viene descritta come felice e innamorata di Giulio Fratini. Pare che i due si siano conosciuti due anni fa per caso e dopo un po’ di tempo sarebbe scattata la scintilla. I fan sono molto contenti che la showgirl abbia trovato un nuovo amore, anche se secondo molti l’ex marito Briatore sarebbe un po’ geloso, essendo ancora attaccato a lei.