Gina Lollobrigida, la rivelazione stravolge l'eredità: "Cosa disse"

Andrea Piazzola "non prenderà neanche un centesimo". Il factotum di Gina Lollobrigida rinuncia all'eredità dell'attrice. Il motivo? L'uomo ha detto di voler utilizzare quei soldi per realizzare i desideri della diva scomparsa. "Questi soldi - ha ammesso il 36enne - confluiranno in un fondo, un trust. Gina ha designato una persona che tutti conoscono, che è Orazio Pagàni, una persona capacissima, sensibile, una persona onesta. Continuerò a imparare da qualcuno, senza di lui non saprei da dove iniziare". Poi l'addio all'attrice recentemente scomparsa: "Sono grato a Gina per questo ruolo. La promessa che le faccio è che non la tradirò mai. La metà che ha lasciato a me desidero che sia messa a disposizione per i suoi desideri, quindi far conoscere l’arte. La mia parte sarà totalmente messa all’interno del trust che si occupa di queste cose".

Poi - durante La Vita in Diretta - l'appello al figlio Andrea Milko Skofic, con il quale fin da subito ci sono stati screzi: "Lei desiderava non lasciare nulla al figlio, la sua volontà è nota. Mi rivolgo al figlio, gli chiedo di rispettare la volontà della madre e di mettere anche la sua metà per onorare quello che ha fatto la madre. Glielo chiedo pubblicamente".

Milko e Gina hanno avuto un rapporto alquanto contrastato e lo stesso cardiologo dell’attrice, Francesco Ruggiero, ha raccontato che la Lollo nazionale gli aveva riferito di non voler lasciare nulla al figlio: "In più di un’occasione, al termine delle visite, la signora Lollobrigida mi disse: ‘mi voglio vendere tutto, mio figlio non deve avere nulla'". Da qui la richiesta dell'ex assistente.