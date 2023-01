Gina Lollobrigida, "quando ha perso un figlio": rivelazione-choc

25 gennaio 2023 a

a

a

Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque ha riportato un’intervista che Xavier Rigau, presunto ex marito di Gina Lollobrigida, ha rilasciato in Spagna. L’imprenditore ha dichiarato che, quando aveva circa 20 anni, l’attrice rimase incinta di lui, perdendo però poi il figlio. Una rivelazione inedita e assolutamente non verificata: è probabile che si tratti di una menzogna, come evidenziato dalla d’Urso.

"Soldi, a cosa è stata costretta Gina Lollobrigida": la denuncia di Antonio Ingroia

“Se questa della gravidanza fosse una bugia, per me sarebbe davvero la più schifosa”, ha dichiarato la conduttrice di Canale 5. D’altronde l’imprenditore catalano è noto per non essere particolarmente attendibile. Sempre nella stessa intervista rilasciata in Spagna, ha sostenuto di aver parlato con la Lollobrigida un’ultima volta prima che morisse: una notizia che però è stata smentita dal cardiologo dell’attrice, che ha raccontato come Rigau fosse arrivato circa un’ora dopo il decesso e non ha quindi avuto la possibilità di conversare con lei.

"Non era stata ancora sepolta, e...": Lollobrigida, la rabbia di Signorini

Quella della gravidanza è però una rivelazione molto più pesante, a maggior ragione dopo che la Lollobrigida è venuta a mancare e non ha quindi la possibilità di smentire. Il sospetto che si tratti di una bufala è grosso: nel caso, quello dell’imprenditore catalano Rigau sarebbe un gesto incomprensibile dal punto di vista umano.