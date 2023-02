Sanremo 2023, i Coma Cose vuotano il sacco: "Crisi pesante"

Roberto Tortora 03 febbraio 2023 a

a

a

Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano, a leggerli così sono due nomi sconosciuti ai più. Se li trasformiamo nei loro alias, cioè Fausto Lama e California, alcuni possono già capire di chi stiamo parlando. Se, infine, scriviamo “Coma_Cose” allora il mistero è svelato, perché si tratta del duo musicale indie pop/rap italiano più interessante degli ultimi anni. Dopo esser saliti per la prima volta sul palco del Festival di Sanremo nel 2021, quest’anno ci sarà il bis, ma il percorso artistico dei due musicisti non è stato lineare, anzi. Una grossa crisi li ha fatti allontanare negli ultimi tempi, sono loro stessi ad ammetterlo sulle pagine di “Chi”, ma questa separazione è stata la genesi del brano che porteranno all’Ariston e che si intitola “L’Addio”.



"Sto male, grazie Amadeus": Alessia Marcuzzi impazzisce per Sanremo



Fausto (precedentemente noto come Edipo) e Francesca, ex-deejay, si sono conosciuti lontano dal mondo musicale. Entrambi, infatti, erano commessi presso un negozio di borse e articoli da regalo. Dal loro incontro, che rappresenta anche un’unione sentimentale, è nata la spinta per creare un progetto musicale che, a risultati ottenuti, è stata la miglior idea della loro vita. Queste le ammissioni di Fausto: “La canzone è frutto di una crisi che abbiamo avuto. Non ci siamo lasciati ma ci siamo allontanati. E lì abbiamo scritto la canzone. Risentendola abbiamo capito che è il manifesto del coraggio di lottare per un sentimento”.