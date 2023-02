Elisabetta Canalis, come l'hanno beccata. La foto che cambia tutto

03 febbraio 2023 a

a

a

Elisabetta Canalis e il marito Brian Perri si stanno separando? Da mesi si rincorrono le voci su una rottura tra i due ma ora ci sono delle foto che stanno facendo impazzire i fan della ex velina. La Canalis, infatti, nelle ultime foto che ha pubblicato sui social non indossa più la fede. Alcuni lo hanno segnalato a Deianira Marzano. Un utente infatti ha osservato che non solo la bella Elisabetta non porta più l'anello all'anulare sinistro ma sarebbe anche andata a vivere in un'altra casa. Quella che si vede nelle sue più recenti immagini, infatti, non è la solita villa che condivide con il marito.

Ovviamente sono tutte illazioni che al momento non trovano riscontro in dichiarazioni ufficiali da parte degli interessati. Alla stessa Marzano sarebbe anche arrivato il messaggio di un amico di Elisabetta Canalis che smentirebbe la notizia. Spesso infatti la ex velina non indossa la fede: "Non si è separata, perlomeno non ancora", ha detto l'amico. E Marzano commenta: "Sono solo pettegolezzi, arriva la conferma dell’amico".

Ma chi è questo amico? E soprattutto, è attendibile? Per ora i dubbi restano. A giudicare dalle foto postate su Instagram dalla Canalis il sospetto è più che concreto. Non ci sono foto della fede, Né del marito. Solo di lei e della sua splendida bambina.