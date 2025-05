Concertone Primo maggio, Gaia spiazza tutti: con che body si presenta

Era una delle artisti più attese di questo Concertone di Primo maggio. E non ha deluso le aspettative. Gaia è salita sul palco di Roma e ha portato in scena la canzone che ha fatto infuocare l'ultimo Festival di Sanremo: "Chiamo io chiami tu". Il pubblico ha cantato e ha ballato con lei. E sui social in tanti si sono fiondati su X per commentare la sua esibizione, ma anche il suo loo.

Gaia ha scelto infatti un body nero, leggermente scollato. Ma qualcuno ha notato che i pantaloni erano di colore blu. Come è noto, blu e nero stonato assai. "Volevo dire che la ragazzina è carina e canta benino ma ha il top body nero e il pantalone blu. Terribile. Bocciata", ha commentato Giuseppina. "Prima si mette con tutto fuori stile offerta grandi magazzini poi le mantiene per non farle uscire mah", il messaggio postato da un altro utente.