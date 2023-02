Fedez? "Non è stato piacevole": chi affonda il rapper

05 febbraio 2023 a

La risata e la battuta di Fedez su Emanuela Orlandi ha scatenato una pioggia di critiche nei giorni scorsi. Il rapper infatti ha ironizzato sulla vicenda della ragazza scomparsa il 22 giugno del 1983 in Vaticano durante una puntata del podcast Muschio Selvaggio. Uno spettatore si è lamentato al settimanale Nuovo, nella rubrica gestita da Maurizio Costanzo. "Io con i miei soldi dovrei pagare un personaggio simile?", ha chiesto. E la risposta del giornalista è stata netta: "Non è stato piacevole vederlo ridere più a destra con Luis Sal".

Fedez infatti, pensando di scherzare con gli ospiti, è intervenuto con una battuta rivolta a Emanuela Orlandi: "Beh, innanzi tutto possiamo dire che non l’hanno mai trovata. Scusate non fa ridere", ha detto il rapper. Uno spettatore alla rivista Nuovo, nella rubrica curata dal marito di Maria De Filippi, ha criticato l’uscita infelice del cantante: "Dopo aver detto che la ragazza scomparsa non è stata ancora ritrovata è scoppiato in una fragorosa risata".

Quindi Maurizio Costanzo ha espresso tutti il suo disappunto per il gesto dell’artista ma lo ha anche in quale modo perdonato e gli ha augurato di non rifare lo stesso errore: "So che si è scusato. Speriamo che in futuro non commetta altre simili leggerezze".