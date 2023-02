Angelo Duro a Sanremo: "Ecco cos'è la destra", altro attacco politico

09 febbraio 2023 a

a

a

Se la gioca con Fedez e Rosa Chemical, ma Angelo Duro è senz’altro sul podio dei personaggi più chiacchierati della seconda serata del Festival di Sanremo. Su Twitter, il suo nome è tra i trending topic in Italia, anche se in maniera non troppo lusinghiera.

Il comico presentato da Amadeus come cattivissimo, provocatorio e scorretto, ha messo in scena a tardissima sera il suo monologo su trasgressione e vita di coppia. Risultato: a causa delle sue tesi è stato subito ribattezzato in maniera ovviamente sprezzante e dispregiativa come il "portavoce della destra" e di una visione della famiglia retrograda se non addirittura misogina. Tra le varie accuse che ha ricevuto, quelle di considerare le donne "putt***e", dare a loro la colpa delle crisi coniugali, in altre parole rovinare la vita agli uomini.

Blanco sparito dopo il raptus: il sospetto, cos'è successo dietro le quinte

Di fatto, è l'anti-Rosa Chemical, il cantore della fluidità di genere, tra rapporti a tre piuttosto libertini e video piccanti su Onlyfans. La stessa estetica dei du artisti è agli antipodi: estremamente glamour, quasi en travesti quella di Rosa Chemichal, assolutamente straight-edge quella di Duro, sbarbato, in pantaloni, maglietta e felpa, senza tatuaggi e rimasto in mutande per mostrarlo a tutti in sala e a casa.

“Nessuno sapeva”. Fedez, esplode la bufera in Rai

Da una parte l'orgoglio estetizzante del trapper, Achille Lauro-bis (che ha dedicato la sua Made in Italy, molto più scanzonata di quanto atteso, a chi "pensava di essere sbagliato e invece era solo diverso"), dall'altro quello strafottente e un po' buzzurro del comico. Questo basta a etichettarlo a sinistra: se Ultimo è "il cantautore della destra", lui ne è "la linguaccia".