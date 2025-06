Angelo Duro accusato di evasione per 150mila euro

Stando all'ipotesi investigativa, tutto avrebbe avuto inizio con il ricorso alla partita Iva in regime forfettario, formula riservata ai piccoli contribuenti, con tassazione agevolata. Un profilo difficilmente conciliabile con quello di Duro, che al raggiungimento del limite massimo consentito invece di passare a un regime ordinario - più pesante sul piano fiscale - avrebbe aggirato la questione creando una società, attraverso cui continuare a incassare i compensi. Ecco allora il passaggio dall'Irpef (tassa per le persone fisiche) all'Ires (prevista per le società), notoriamente meno gravosa.

Per la procura, scrive Repubblica, "la nuova società non sarebbe stata creata per sviluppare un'attività realmente autonoma, ma avrebbe avuto il solo scopo di ridurre il peso fiscale". Un meccanismo che avrebbe consentito un risparmio d'imposta stimato in 150 mila euro. A stabilire se ci sia stata un'intenzione evasiva o una gestione fiscale imprudente saranno i magistrati. Nel frattempo il team di legali guidato dal tributarista Fausto Del Bianco Giovannella, che difende Duro, dovrà dimostrare la legittimità della struttura societaria e l'assenza di intento fraudolento.