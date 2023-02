Sanremo 2023, "Ultimo chiuso in camerino": la bomba da dietro le quinte

10 febbraio 2023 a

Come è entrato in gioco il televoto, la classifica di Sanremo 2023 ha subito degli scossoni particolarmente significativi. In particolare Ultimo ha fatto un balzo fino alla seconda posizione: adesso secondo i bookmaker è l’unico che può davvero insidiare Marco Mengoni per la vittoria della 73esima edizione del Festival. A proposito di Ultimo, su Dagospia è apparso un curioso retroscena: “Come mai dopo l’esibizione di ieri sera Ultimo si è chiuso in camerino?”.

“Le voci di dentro dell’Ariston - si legge sul sito di D’Agostino - raccontano che ‘The Voice’ di San Basilio non volesse più uscire”. Altre indiscrezioni riguardano Mr Rain, che proprio come Ultimo ha scalato la classifica grazie alla demoscopica e al televoto: attualmente si trova in terza posizione e secondo Dagospia il merito è da ascrivere anche ai suoi manager, che sono Francesco Facchinetti e Niccolò Vecchiotti. Il video di Mr Rain è stato il più visto sul profilo Instagram del Festival: ha fatto registrare quasi 6 milioni di visualizzazioni.

Quando manca soltanto la serata dei duelli a separare i cantanti dalla finalissima di sabato, è chiaro chi si contenderà la vittoria. Mengoni è il favorito d’obbligo, dato che è “in fuga” fin dalla prima serata ed è alto in tutte le classifiche più importanti per quanto riguarda gli ascolti digitali. Ultimo però può vantare una fanbase grossa e ben organizzata, che potrebbe regalare sorprese in occasione dell’ultima serata.