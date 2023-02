Sanremo 2023, Matteo Bassetti: "Da Amadeus un silenzio imbarazzante"

11 febbraio 2023 a

a

a

Matteo Bassetti critica Amadeus ed elogia il governatore della Liguria Giovanni Toti. "L’unico che in quattro giorni di Festival di Sanremo ha ricordato sul palco dell’Ariston che finalmente il Covid è alle spalle anche grazie al lavoro dei sanitari", tuona in un post pubblicato sul suo profilo Twitter. "è stato ieri Toti". "Da Amadeus", invece, prosegue il direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, "un silenzio assordante e imbarazzante su questo tema. Si spera non voluto…".

"Chi deve salire sul palco di Sanremo": Bassetti, bomba su Amadeus

L’unico che in 4 giorni di #FestivalDiSanremo2023 ha ricordato sul palco dell’#Ariston che finalmente il #COVID19 è alle spalle anche grazie al lavoro dei sanitari è stato ieri @GiovanniToti. Da #Amadeus un silenzio assordante e imbarazzante su questo tema. Si spera non voluto… — Matteo Bassetti (@ProfMBassetti) February 11, 2023

Il professore in un precedente post sulla sua pagina Facebook, aveva sottolineato che "nonostante l’inverno molto freddo e l’assenza di ogni tipo di restrizione, i contagi e i ricoveri Covid sono molti meno dello scorso anno. Perché? Probabilmente perché abbiamo veramente imparato a conviverci". Quindi aveva aggiunto l'infettivologo: "La gente non è più terrorizzata dal Covid e lo affronta come si affronta ogni altro tipo di infezione simil influenzale. Fa meno tamponi, si gestisce a casa, non corre in ospedale terrorizzata. Vedere meno casi ufficiali nonostante il virus continui a circolare vuol dire finalmente essere arrivati anche in Italia a una vera convivenza con il covid e con tutti gli altri microbi. Meglio tardi che mai".