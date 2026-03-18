Affari Tuoi, il "no" di Ludovica a 100mila euro: il delirio è totale

Eccoci qui, nello studio di Affari Tuoi, il regno di Stefano De Martino, il format campione di ascolti in onda ogni sera su Rai 1. La puntata è quella di martedì 17 marzo: la sfida alla sorte tocca alla meravigliosa Ludovica, da Roma, va da sé in rappresentanza del Lazio. Responsabile di un centro medico e mamma della piccola Ginevra, Ludovica arriva accompagnata dal compagno Davide, graduato dell’esercito. È lui a raccontare un aneddoto romantico: "Lei viveva in Lussemburgo e quando è tornata qui le ho fatto trovare una limousine fuori dal Colosseo. Stiamo insieme da 6 anni". In gioco c’è il pacco numero 2, mentre tra i siparietti della serata spicca l’Uni-rami di Herbert Ballerina, definito dal conduttore "la più brutta dell’anno finora". L’avvio è in salita: nei primi tiri sfumano subito 15mila e 100mila euro, seguiti poco dopo dai 300mila. Nonostante tutto, Ludovica mantiene il sorriso e prosegue con determinazione. Dopo alcune eliminazioni minori, arriva la prima proposta del Dottore: 23mila euro. L’assegno viene tritato senza esitazioni. La partita si anima anche sul fronte spettacolo: compare Martina Miliddi, protagonista di un’esibizione sensuale che scatena la finta gelosia di Herbert Ballerina, il quale protesta: "E io che faccio?". Il clima resta leggero, ma la tensione cresce quando il Dottore insiste ancora con 23mila euro: anche questa offerta finisce distrutta.

Affari Tuoi, delirio per Ludovica. E quando entra il marito... finisce male No, nessuna eccezione. Anche oggi siamo qui, nello studio di Affari Tuoi, il regno di Stefano De Martino, del Dottore e ...

Si entra nel vivo quando la proposta sale a 30mila euro. Ludovica commenta: "Una bella offerta… ho tantissimi progetti", mentre Davide puntualizza: "Abbiamo…". Lei ribatte pronta: "Abbiamo tantissimi progetti, non c’è bisogno di specificare sempre!" La coppia ha appena acquistato casa e davanti a sé ha un lungo mutuo, ma decide comunque di continuare e rifiutare. Con tre pacchi rossi importanti ancora in gioco, il Dottore tenta anche la carta del cambio, respinta dopo il confronto con Davide, convinto che nel pacco ci siano 100mila euro. L’offerta sale poi a 35mila, ma viene ancora rifiutata. Poco dopo arriva la doccia fredda: i 100mila euro escono definitivamente dal tabellone. Nel finale la tensione è alle stelle. Ludovica si trova indecisa tra due numeri: "Il 13 l’ho pescato tantissime volte, mentre l’11 è un numero che mi piace tanto, perché è un numero che non cambia e poi mio fratello giocava con l’11, a mia figlia hanno dato la maglia numero 11… quindi non so cosa fare". Alla fine sceglie il 13, temendo di aver sbagliato: "Ho sbagliato?". In realtà trova Gennarino, liberando entusiasmo e speranza. Rimasti solo 50mila e 200mila euro, il Dottore offre 100mila. Ludovica riflette: "È una bellissima offerta…", mentre Davide la invita alla prudenza: "Sì, però valuta…". Dopo un momento carico di emozione, lei decide: "Era il mio sogno arrivare nel finale con due pacchi importanti. Valuto bene, ma lo sai come la penso… mi conosci. Rifiuto l’offerta e vado avanti".

Affari tuoi, Martina Miliddi umiliata dal pubblico: "La fine più brutta di sempre" La puntata di Affari Tuoi del 16 marzo, condotta da Stefano De Martino, è stata all’insegna del divert...