Sanremo 2023, Ferragni "dorata"? Raptus di Morandi: sotto gli occhi di Fedez...

Chiara Ferragni si è presentata con un busto dorato, sopra il quale è scolpito un grosso lucchetto, e il corpo avvolto in un drappo blu. Un look che non ha lasciato indifferente Gianni Morandi, che spinto dalla curiosità ha “allungato una mano” in zona “petto” della co-conduttrice della serata finale del Festival di Sanremo. Un siparietto avvenuto proprio sotto gli occhi di Fedez, seduto in prima fila all’Ariston.

Nella sua prima uscita prevista per la finale della 73esima edizione, la Ferragni ha portato sul palco la donna madre e guerriera. Il concetto dell’outfit è stato spiegato proprio dall’imprenditrice digitale, ovviamente su Instagram. “Essere donne - è il pensiero della Ferragni - enza dover essere considerate solo delle madri. La lotta femminile contro la colpa di voler conciliare tutto è stato il tema che abbiamo chiesto di elaborare a Daniel Roseberry per questo abito realizzato dalla maison Schiapparelli".

"La durezza dell'armatura oro scolpita sui seni di Chiara Ferragni - si legge nel testo postato dall’influencer - rappresenta una forza che non ha bisogno di imitare quella maschile per essere considerata di pari livello. Mentre la sottoveste di satin è dipinta di blu perché è da sempre il colore associato alla sacralità della maternità qui rappresentata come stereotipo della donna mentre nutre un bambino d'oro. Non essere considerate solo apparati riproduttivi è la scelta per cui combattere ogni singolo giorno!".