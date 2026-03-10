Chi è José Hernandez, il nuovo fidanzato di Chiara Ferragni: "Solo 2mila follower"

Secondo il settimanale Chi, Chiara Ferragni ha iniziato una nuova relazione sentimentale con José Hernandez, manager di origini colombiane residente e operativo a Milano. La rivista pubblica foto esclusive della coppia che passeggia in un parco milanese con il cane Paloma; in alcuni scatti compare anche la madre dell’influencer, Marina Di Guardo, e si vede chiaramente un bacio tra i due, a conferma della relazione.L’incontro sarebbe avvenuto durante le vacanze natalizie in Colombia: Ferragni era a Cartagena con la sorella Valentina e amici, e lì sarebbe nata la scintilla con Hernandez.
Dopo settimane di rumors, le immagini sembrano dissipare ogni dubbio su un semplice legame di amicizia. José Hernandez ha un profilo discreto e internazionale, lontano dal mondo degli influencer e dello spettacolo. Nato in Colombia, ha studiato Ingegneria Gestionale all’Universidad del Norte, poi si è trasferito in Italia per un master al Politecnico di Milano (2014-2016).
Ha lavorato in grandi aziende come Pirelli e Prometeon Tyre Group in ruoli strategici commerciali; attualmente è Global Business Manager presso Yokohama TWS, dove gestisce progetti e relazioni internazionali nel settore pneumatici per OEM.A differenza delle ex relazioni di Ferragni, Hernandez è molto riservato sui social: il suo Instagram (@josedhdz) ha circa 2.000 follower, con post su viaggi, vita quotidiana e cucina. È coinvolto nel progetto “Papi’s Kitchen”, format di cucina colombiana che collabora con locali milanesi.Dopo periodi difficili – la separazione da Fedez e la fine della storia con Giovanni Tronchetti Provera – per Chiara Ferragni sembrerebbe iniziata una fase di serenità e nuovo amore.