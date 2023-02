Renato Zero, "come Gesù nel tempio...": scoppia la bufera

20 febbraio 2023 a

a

a

Le parole pronunciate da Renato Zero nello studio di Fabio Fazio a Che tempo che fa hanno diviso i social. Il cantautore romano sembra aver rivolto una nuova battuta contro Rosa Chemical, senza però citare il giovane collega. In particolare, ha detto: "Va bene il look, ma ci vuole anche lo spessore artistico, perché senza di quello si campa una stagione e basta". Parole che possono essere considerate anche come un suggerimento all'artista.

"Vorrei soffermarmi un attimo sul fatto della trasgressione e di questi ragazzi che hanno frequentato l'ultimo Sanremo - ha continuato Renato Zero -. Sono molto felice che ci si manifesti per quello che siamo e sono molto felice che si combatta per le ragioni della propria personalità e del proprio carattere. Vorrei solo che quelli che operano nella musica e nello spettacolo preparassero questi ragazzi, che fossero un po' più vicini a loro nella formazione musicale". Il suo giudizio ha scatenato una valanga di commenti, sia positivi che negativi.

"Rosa Chemical tanto rumore per nulla. Mezzo secolo fa David Bowie o Renato Zero erano moooolto più provocatori", ha scritto un utente. Mentre un altro, citando un altro grande cantautore come Fabrizio De André, ha commentato: "Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare il cattivo esempio".