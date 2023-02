Fedez "fatto fuori", un pesante indizio: dove beccano Chiara Ferragni. E lui...

22 febbraio 2023 a

Il sospetto è che si tratti di una farsa montata ad hoc per far parlare di loro, ma le voci su Fedez e Chiara Ferragni si rincorrono senza soluzione di continuità. Insomma, dopo il Festival di Sanremo 2023 in cui lui con le sue polemiche ha oscurato lei, che stava sul palco, potrebbe aver lasciato degli strascichi in famiglia. Oppure, i due sono impegnatissimi a giocare con l'opinione pubblica. E non stupirebbe, per due che di fatto vivono sui social.

Ora, alla diatriba, si aggiunge un ultimo capitolo: a Milano è iniziata la settimana della moda, vetrina prediletta dalla Ferragni. E Fedez è assente totale a tutti gli eventi pubblici a cui prende parte la moglie. Certo, il rapper non ama granché questo tipo di contesti, ma in passato lo si è visto in più di un'occasione, anche perché anche lui ha rapporti commerciali con diversi brand che sponsorizza.

Dunque, tanto basta a rilanciare le indiscrezioni, i gossip sulla presunta crisi di coppia: Chiara Ferragni in pubblico, Fedez latita. Messo "in castigo" dalla moglie, che preferisce non averlo tra i piedi? Chissà. Certo i due sono stati pizzicati insieme al ristorante di chef Antonino Cannavacciuolo, altrettanto certo il rapper era assente a una cena con gli amici della coppia subito dopo Parigi. Il caso, per ora, non ha risposte: marketing o crisi di coppia? Non ci resta che attendere. O disinteressarcene...