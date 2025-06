Chiara Ferragni, una bomba da 5,9 milioni: chi vuole spennarla

Safilo aveva comunicato il recesso unilaterale dagli accordi con Fenice a dicembre 2023, a seguito dell'intervento dell’Autorità garante della concorrenza sul caso Pandoro. Al tempo in una nota parlò di " violazione di impegni contrattuali " da parte dell’influencer. Pochi mesi dopo, a maggio 2024, il gruppo dell’occhialeria avrebbe fatto causa in tribunale a Milano chiedendo un risarcimento di 5,9 milioni di euro. Fenice e Sisterhood (la holding di Ferragni), però, avrebbero ritenuto non legittimo il recesso, sostenendo invece che le clausole contrattuali richiamate da Safilo fossero generiche e non applicabili nel caso specifico.

In via riconvenzionale, quindi, la stessa Fenice avrebbe chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento e un risarcimento per mancato incasso di royalties e danno d'immagine, per complessivi 3,65 milioni di euro. In questo specifico contenzioso, Fenice avrebbe stimato come "possibile se non anche probabile l'esistenza di un rischio di soccombenza di circa 1,8 milioni". Safilo, contattata da Radiocor, non ha fornito commenti.