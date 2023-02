Ferragni, festa senza Fedez? E il seno... l'incidente "hot"

22 febbraio 2023 a

a

a

In mezzo a tanta eleganza, è possibile che a volte si verifichi un piccolo “incidente”. È capitato a Chiara Ferragni e alla sorella Valentina durante una serata di gala, alla quale erano presenti anche l’altra sorella Francesca e il papà Marco. Ancora una volta nessuna traccia di Fedez: la sua assenza fa molto rumore, dato che avvalora le voci di una crisi in corso tra i Ferragnez.

Fedez "fatto fuori", un pesante indizio: dove beccano Chiara Ferragni. E lui...

Di certo la Ferragni non è passata inosservata con il suo look, che le è costato un piccolo incidente di sole sulle scale del luogo dell’evento. L’imprenditrice digitale ha scelto per la serata un abito tempestato di mai cristalli, firmato Ermanno Scervino e caratterizzato da due maxi spacchi laterali che hanno valorizzato al massimo le gambe. A un certo punto, però, la Ferragni ha dovuto fare i conti con un’uscita inaspettata di seno, che per un momento si è visto parzialmente: nulla di scandaloso, ma l’episodio ovviamente non è passato inosservato.

La Ferragni è stata anche pronta a reagire, coprendosi con le mani, ma i fotografi sono comunque riusciti a immortalare l’attimo esatto. La cosa curiosa è che praticamente nello stesso momento la sorella Valentina ha avuto a sua volta un imprevisto con il suo abito, un mini dress nero che evidenzia il girovita: mentre saliva le scale, il vestito si è alzato, ma lei ha prontamente coperto il lato B.