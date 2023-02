Madonna, morto il fratello senzatetto: l'ultima accusa alla star

27 febbraio 2023 a

Nei giorni scorsi è morto Anthony Ciccone, il fratello di Madonna. Ma più che della sua scomparsa, si è parlato del rapporto che aveva con la sorella, un rapporto in realtà inesistente. Pare che l'uomo, 66 anni, abbia sempre avuto una relazione conflittuale non solo con la star del pop, ma anche con gli altri membri della sua famiglia. E per qualche tempo avrebbe vissuto addirittura da senzatetto.

Ta Madonna e il fratello Anthony, insomma, non ci sarebbe mai stata sintonia o semplicemente serenità. Solo tempesta. In una vecchia intervista rilasciata al Daily Mail, l'uomo disse di non essere mai stato ritenuto degno di considerazione non solo da parte di Louise Veronica ma anche da altri membri della famiglia. In particolare, li accusava di non essersi mai preoccupati dei suoi problemi di alcolismo, né del fatto che fosse costretto a vivere per strada.

"Ai loro occhi sono uno zero, non sono un essere umano - disse l'uomo nell'intervista -. Sono un imbarazzo. Se morissi congelato, probabilmente la mia famiglia non lo verrebbe a sapere per almeno sei mesi e poi non se ne preoccuperebbe. Madonna? Non l'ho mai amata e non mi ha mai amato. Non ci amiamo a vicenda".