Loretta Goggi, "firmato Lorella C.": la lettera che gela tutti

Claudio Brigliadori 13 marzo 2023 a

a

a

Se Lorella Cuccarini avrà seguito la prima puntata di Benedetta primavera su Rai 1 avrà fatto un salto sul sofà. Loretta Goggi, tornata alla conduzione di un programma dopo aver rivestito con grande successo i panni della giudice in Tale e quale show, ha pensato bene di esordire con il botto ospitando in studio niente meno che Heather Parisi. Insieme avevano calcato il palco di Fantastico, proprio insieme alla “più amata dagli italiani” (perlomeno negli anni Ottanta). Tra Heather e Lorella, come noto, non è mai corso buon sangue. Con il tempo, alla naturale rivalità professionale si è aggiunto anche un certo astio personale.





"Chi non verrà mai nel mio show": Loretta Goggi, lo sfogo choc

E la Goggi, anziché fare da paciere, ha pensato bene di soffiare sul fuoco. Dopo aver ricordato Gianni Brezza, ex marito scomparso nel 2011 e tra i più grandi ballerini e coreografi dello spettacolo italiano, Loretta si siede con Heather inizia a leggere le lettere inviate dai fan. Tra queste ne spunta una, ovviamente finta. Ma la provocazione è ugualmente urticante. «La vostra trasmissione è strepitosa, peccato che nel programma ci siano anche quelle due, quando appaiono loro il programma si ammoscia e la notte non vola. Firmato Lorella C. da Roma». Il riferimento è ovvio e scoperto, proprio come i nervi della Cuccarini.

"Tutti morti": gelo in studio, la frase in faccia alla Goggi che scatena il caos

Serata pepata, insomma, ma non graditissima ai telespettatori, o almeno non quanto speravano ai piani alti di viale Mazzini: lo show ha infatti raccolto uno share del 18.6%, con 2 milioni e 942mila spettatori. Sotto, dunque, il muro psicologico dei tre milioni considerato il minimo sindacale per Rai 1. La sfida degli ascolti è stata vinta quindi da Mediaset, che su Canale 5 ha schierato Buongiorno mamma, la seconda stagione della fiction interpretata da Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta: 3 milioni e 18mila spettatori e 18,9% di share.