Noa, la Arcuri e Cazzullo insieme a “Paradise 2023”

Da venerdì 17 marzo torna su RAI2 il late-night show di Pascal Vicedomini

16 marzo 2023

La cantante israeliana Noa (con l’amico stilista palestinese Jamal Taslaq), gli attori Manuela Arcuri e Dan McVicar, il giornalista e scrittore Aldo Cazzullo, il cantautore Erminio Sinni e la conduttrice del programma “Check-up”, Luana Ravegnini, sono tra gli ospiti di “Paradise 2023 – La finestra dello showbiz” in onda su Rai2 (Seconda serata) da venerdì 17 marzo. La prima di dodici puntate del ‘late night show’ di Pascal Vicedomini dedicato ad arte, spettacolo, cultura e life-style. “Un ‘fresco varietà’ per esaltare il talento e i traguardi degli artisti italiani ma anche per approfondire temi e notizie che coinvolgono lo show business internazionale” dice Vicedomini.



Dall’Auditorium della Conciliazione in Roma, tra varie esibizioni live degli ospiti accompagnati dalla Paradise Band (diretta dal maestro Dario Picone e con la fantastica cantante Roberta Nasti), Vicedomini aprirà tante «finestre» sui principali eventi di cinema musica teatro e tutto quanto fa spettacolo, attraverso interviste ai protagonisti e servizi esclusivi. E del cast fisso di questa nuova serie di Paradise faranno parte: la modella e stilista Maylin Aguirre, gli attori Aurelio Amato e Caterina Milicchio e l’animatore Dr. Vintage (al secolo Paolo Pasquali). Con loro la ballerina ucraina Anastasia Kuzmina, il coreografo Andrea Evangelista e il professore Pietro Lorenzetti per approfondire, insieme a tanti ospiti, le varie possibilità per la “vita di qualità”.

Obiettivo prioritario del programma, che si avvale della regia Tv di Stefano Sartini (con il collega Massimo Paolucci a curare la regia teatrale) è di favorire la “formazione” del sentimento positivo e della “gioia di vivere” del pubblico. Un’occasione per rilanciare in maniera irrituale tutto ciò che fa show-business per incentivare lo sviluppo dell’industria dell’entertainment.



"Sono orgoglioso di veder confermato il nostro programma con un maggior numero di puntate rispetto alla prima edizione – dice Pascal Vicedomini che aggiunge - Voglio ringraziare il direttore Stefano Coletta per crederci. “Paradise 2023” vuole essere una ventata di freschezza nel panorama della tv nazionale fatto perlopiù di format precostituiti. In effetti – aggiunge Vicedomini - il nostro programma punta sulla spontaneità e sul talento di tanti artisti più o meno noti ma sicuramente dotati di talento e carisma. Qualità apprezzate dal pubblico che già lo scorso anno ci aveva manifestato gradimento seguendoci in maniera costante. E mi piace – prosegue Pascal - dedicare la seconda edizione di “Paradise” a Gianni Mina’ che per primo intuì le mie capacità di coinvolgere in Tv dei grandi personaggi. E anche al compianto direttore di Raiuno Carlo Fuscagni con cui ho maturato tante idee su come proporre programmi brillanti nel rispetto della sensibilità dei telespettatori”.