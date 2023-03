Mauro Coruzzi colpito da ictus: il dramma di "Platinette"

17 marzo 2023 a

Platinette è stato colpito da un ictus ischemico ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale. A rivelarlo il suo agente al quotidiano Il Messaggero. Il manager ha spiegato che si sono accorti subito che qualcosa non andava e per questo hanno chiamato i soccorsi senza perdere tempo. Così - ha raccontato lui - è stato possibile "agire praticamente subito dal punto di vista terapeutico”. Mauro Coruzzi (questo il vero nome all'anagrafe del celebre uomo di spettacolo) avrebbe avuto questo malore tre giorni fa, ma solo adesso è stata diffusa la notizia.

L'agente, comunque, ha assicurato che le condizioni di Platinette si sono stabilizzate, anche se gli accertamenti sono ancora in corso: “Sono stabili e sono in corso una serie di accertamenti", ha spiegato. Al momento Coruzzi non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito né ha scritto alcun post sui social, come ha fatto presente proprio in questi minuti FanPage.it: “Il suo ultimo messaggio risale a due giorni fa…”.

Di recente, tra l'altro, l’opinionista di Italia Sì ha rilasciato una lunga intervista in cui ha parlato di Maurizio Costanzo a pochi giorni dalla sua morte spiegando il motivo per cui non è andato in tv a rendergli omaggio: “Mi sembrava inopportuno…”.