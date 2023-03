Aurora Ramazzotti, "mentre si spara fuori un umano... ?": la domanda sconcertante

20 marzo 2023 a

Ormai mancano pochi giorni al parto. Poi, Aurora Ramazzotti sarà madre per la prima volta (e Michelle Hunziker nonna, altrettanto per la prima volta). Il parto dovrebbe avvenire tra gli ultimi giorni di marzo e i primi di aprile. E insomma, si può immaginare l'emozione, l'ansia e la gioia di Aurora Ramazzotti, che cerca di essere il più pronta possibile, condividendo anche pensieri e dubbi con i suoi seguaci sui social.

E nelle ultime ore la figlia della Hunziker ed Eros Ramazzotti si è rivolta proprio ai suoi fan. Una richiesta curiosa, la sua: ovvero consigli su quali canzoni inserire in una playlist musicale da riprodurre proprio durante i concitati momenti del parto.

"Mi è stato detto di creare una playlist musicale da riprodurre durante il parto e non ho la più pallida idea di cosa metterci dentro. Cosa si ascolta mentre si spara fuori un umano?", ha scritto Aurora Ramazzotti stupendo un po' tutti. Tanta ironia, infatti, in quel "quando si spara fuori un umano". Una richiesta, però, del tutto ironica: a confermarlo la stessa futura mamma, che nel sondaggio-social ha aggiunto una didascalia che recita "Playlist parto solo risposte sbagliate".

Divertenti anche alcune delle risposte, quali "La donna cannone". Oppure "Ci vuole un fisico bestiale", e ancora "Fuori dal tunnel". Tutti consigli a tema: maternità e "sparare fuori un umano". Poi, ovviamente, c'è spazio anche per i soliti fessi, quelli che non hanno di meglio da fare che criticare: "Ma chi pensa alle canzoni e alla musica durante il parto?", chiedeva uno di loro. In verità molte donne, ma andateglielo a spiegare...