Mare Fuori, "addio per sempre": due pesantissimi passi indietro

Valentina Romani e Nicolas Maupas lasciano per sempre Mare Fuori, la fiction Rai che racconta le vicende di un gruppo di giovani detenuti al carcere minorile di Napoli. I due attori vestivano i panni di due personaggi molto amati all'interno della serie, ovvero Filippo e Naditza. La coppia, quindi, non prenderà parte alle riprese di "Mare Fuori 4" previste a maggio.

"Grazie per questo viaggio incredibile": così i due hanno salutato il loro pubblico sui social. L'ultima scena di Naditza e Filippo li vede correre via insieme, in metro, tenendosi per mano, dopo aver suonato al famoso pianoforte dove si sono conosciuti all'inizio della serie. Non è chiaro, però, se quella fosse la realtà oppure solo una fantasia del ragazzo. Resta il fatto che quella potrebbe essere stata l'ultima scena dei due attori in Mare Fuori.

Con un post di coppia, su Instagram, Valentina Romani e Nicolas Maupas hanno salutato i telespettatori della serie. L'immagine li ritrae al mare ed è accompagnata da questa didascalia: "È il mare che hai dentro a renderti libero; è la speranza, che ne gonfia le onde. Grazie per questo viaggio incredibile". Secondo alcuni fan, i due - che nella serie sono fidanzati - avrebbero una relazione anche al di fuori del piccolo schermo. Entrambi però hanno spesso chiarito di voler mantenere privata la sfera sentimentale.