Mare Fuori 5, l'attore di Ciro Ricci contro gli autori: "Non sono d'accordo"

Screzi tra Giacomo Giorgio e gli autori di Mare Fuori. Con la quinta stagione della nota serie tv, si è riacceso il dibattito tra i fan sulla sorte di Ciro Ricci. Il personaggio, che sembrava essere morto nella prima stagione, torna al centro della trama con un colpo di scena: la riesumazione del suo corpo rivela che la bara è vuota. Insomma, il sospetto dei telespettatori è che Ciro sia vivo. Lo stesso regista, Ludovico Di Martino, non ha escluso sorprese. Eppure per Giacomo Giorgio, l'attore che interpreta Ciro, le scelte fatte non sono poi così condivisibili.

Attraverso un post sui social, Giorgio ha dichiarato che, pur avendo recitato le scene scritte dagli autori, non condivide il percorso imposto al suo personaggio: "Il vero arco narrativo di Ciro è iniziato e terminato nella prima stagione". "Il mestiere dell'attore - ha scritto nella storia su Instagram - consiste nell'interpretare delle scene che gli sceneggiatori scrivono, non nell'inventarle. Siamo pagati per questo. Spesso, come per questa stagione di 'Mare Fuori', un attore può non essere d'accordo con la scrittura perché il percorso del personaggio è sbagliato o perché la scena è scritta male. Questo è quello che penso delle scene di questa stagione, ma ciò non significa che il mio lavoro diventi un'altra cosa".