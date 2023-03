Domenica In, Mara Venier su tutte le furie: "Una vergogna"

26 marzo 2023 a

Mara Venier si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Accade nella puntata del 26 marzo di Domenica In. Qui Rai 1 ha voluto dedicare un omaggio a Paolo Limiti. Omaggio che ha portato la conduttrice a lasciarsi andare a un duro sfogo. È successo al termine del servizio sui funerali, a cui parteciparono pochi personaggi del mondo dello spettacolo. Tra questi Fabrizio Frizzi, anche lui prematuramente scomparso. "In questo momento voglio ricordare Fabrizio - ha detto la padrona di casa -. Cinque anni fa se ne andava. Ciao Fabrizio, ciao Paolo. Magari starete insieme".

Poi la frecciata: "Voglio dire un’ultima cosa. Ai funerali di Paolo Limiti c’erano pochissime persone del mondo dello spettacolo. Posso dire? Una vergogna!". A farle eco Giovanna Nocetti: "Io posso dire un’altra cosa: l’unica persona che ho visto piangere sinceramente è stata Mara. Tutti hanno fatto finta…". Immediata la replica della Venier: "Gli volevo bene".

Finito il blocco dedicato a Limiti, Domenica In ospita Walter Veltroni e Neri Marcorè per il loro film “Quando“, poi Gabriella Labate, la moglie di Raf, per proseguire la chiacchierata di domenica scorsa, e la cantante Giorgia e l’attore Rocco Papaleo. In studio c'è anche Sergio Bernal Alonso, star mondiale della danza e primo ballerino del Ballet Nacional de Espana.