Bonelli usa Leone XIV contro Meloni: "Ignavia"

Poteva farsi sfuggire Angelo Bonelli il primo discorso di Papa Leone XIV dalla Loggia delle Benedizioni per attaccare Meloni? No. E così eccoci qua a raccontare l'ennesima sparata del leader dei Verdi: "Dal Papa parole chiare, nette, che non lasciano spazio a interpretazioni: mai più la guerra, cessate il fuoco immediato a Gaza e corridoi umanitari per una popolazione stremata. È un messaggio potente che parla all’umanità intera, non solo alle coscienze religiose. C’è chi accusava Papa Francesco di occuparsi troppo di ’cose materiali' e non di anime: ma cosa c’è di più profondamente spirituale e umano del parlare di pace, giustizia e dignità per chi soffre?".

Poi l'attacco diretto al governo: "L’ignavia del governo italiano di fronte alla tragedia palestinese è inaccettabile. Meloni è silente davanti allo sterminio del popolo palestinese perché Israele ha comprato l’Italia, mettendo le mani su buona parte del sistema di sicurezza nazionale, tra cybersicurezza e forniture militari. Quindi non solo si rifiuta di riconoscere lo Stato di Palestina, ma ha anche legato la propria sicurezza nazionale agli interessi dell’industria militare israeliana. Tutto questo mentre Netanyahu, un criminale di guerra, prosegue il suo progetto di deportazione, cercando di cancellare la geografia e la demografia del popolo palestinese".