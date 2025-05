Domenica In, Zanicchi a Venier: "Non mi hai mai chiamata"

“Non ci vediamo da tempo? E per forza, non mi hai mai chiamata!”: Iva Zanicchi ha lanciato questa frecciatina a Mara Venier a Domenica In su Rai 1. E la padrona di casa subito ha risposto: "Ma non è vero; hai un contratto Mediaset! Anzi, ringrazio per la liberatoria, è un anno che aspetto!”. La conversazione, poi, si è spostata su un tema più intimo: l’amore della cantante per il compianto compagno: “Fausto Pinna? E’ stato l’amore della mia vita, è scomparso l’anno scorso ma resta sempre nel mio cuore".

Parlando, poi, di uno scambio di telefonate con Ornella Vanoni dopo il premio alla carriera ricevuto a Sanremo 2025, la Zanicchi ha rivelato: “Devo ringraziare Carlo Conti, non era così scontato! Tanti colleghi mi hanno chiamato dopo quel premio, anche Ornella Vanoni: ‘Mi raccomando, so che ti premiano, però hanno premiato prima me! Presentati elegante, sobria… Non spingere con la voce’, mi ha dato tanti consigli buoni. Poi mi ha richiamato e mi ha chiesto: ‘Ma non sei morta?’. Io le ho risposto: ‘Dato che hai 5 anni più di me, devi andare avanti prima tu!’”.