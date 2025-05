Domenica In, Achille Lauro: "Cos'ho chiesto a Conti la notte prima di Sanremo"

"Oggi mi sento un uomo, ho trovato una mia serenità. Si percepisce nella mia musica": Achille Lauro lo ha detto nello studio di Mara Venier a Domenica In su Rai 1, rivelando di aver trovato la pace interiore anche grazie alla musica, che non lo ha mai abbandonato. "Sono sempre stato molto solitario - ha aggiunto - nell'ultimo anno ho riflettuto molto su me stesso. Ho deciso così di coinvolgere i miei fan nel videoclip, si è creato davvero qualcosa di profondo con loro. Rimango sorpreso dalle parole che mi scrivono". E la conduttrice con affetto gli ha detto: "Ti meriti tutto, poche volte ho incontrato degli artisti così generosi come te".

Tra Lauro e la Venier c'è un bellissimo rapporto. E infatti subito dopo essere entrato in studio, il cantante alla conduttrice ha detto: “È la festa della mamma e tu sei il mio grande amore". E in dono le ha portato un mazzo di fiori. I due, poi, hanno ripercorso le tappe del loro rapporto: "Tutto è partito dal selfie che abbiamo fatto insieme, circa 6 anni fa, dopo la tua partecipazione al Festival di Sanremo con il brano 'Rolls Royce'", ha ricordato la conduttrice, che ha aggiunto "ho sempre preso le tue difese come una mamma".