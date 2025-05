Referendum, il Pd accusa La Russa ma ha la memoria corta

La sinistra non ha ancora digerito che Ignazio La Russa sia presidente del Senato. Non perde occasione per attaccarlo; e pensare che è proprio grazie a una parte determinante di voti dell’opposizione, che hanno rimpiazzato quelli fatti mancare da Silvio Berlusconi, se il dirigente di Fratelli d’Italia è stato eletto seconda carica dello Stato. L’ultimo pretesto è la dichiarazione sui referendum dell’8 e 9 giugno convocati dalla Cgil, rilasciata dal suddetto a Firenze, a un evento di partito sulla cultura. «Come presidente del Senato forse andrò a votare, ma come esponente politico mi impegnerò a favore dell’astensione» ha detto La Russa. Scandalo, orrore, vulnus alla democrazia: da sinistra è partita la solita contraerea, dalle immancabili dimissioni richieste dal leader dei Verdi, Angelo Bonelli agli insulti ad alzo zero del Pd, con Elly Schlein che evoca addirittura un «tradimento del principio costituzionale del diritto-dovere di voto», per poi chiedere al solito «cosa ne pensa Giorgia Meloni?». Quel che pensa La Russa, visto che Fdi non è il Pd, dove il gioco preferito è spararsi addosso...

Aggressività e delazione sono il tratto distintivo di tutti i commenti dell’opposizione sul tema, che vanno da «ignobile» a «inqualificabile», da «antidemocratico» a «eversivo». I consueti toni pacati... Fatto sta che, nel furore cieco dell’attacco, la sinistra sembra dimenticare la realtà, la sua storia e anche la Costituzione. La realtà ci dice che, da decenni, i referendum funzionano così: chi vuol farli passare, va a votare, chi è contrario sta a casa perché, facendo venir meno il quorum del 50% più uno degli aventi diritto, ha più probabilità di far prevalere la propria idea piuttosto che andando al seggio. Non c’è nulla di antidemocratico, è l’evoluzione che l’istituto referendario ha da tempo preso per inerzia, tant’è che anche dal Pd si è più volte detto che è un metodo sorpassato.