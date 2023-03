Enrico Papi, "avete rotto i cog***i": vergogna fuori controllo

Roberto Tortora 31 marzo 2023 a

Alzi la mano (virtualmente) chi ha mai visto Enrico Papi arrabbiato. Il popolare conduttore televisivo è diventato celebre anche per il suo modo smaccatamente sorridente di condurre tutti i programmi e i quiz di cui è stato protagonista in carriera. Questa volta, però, non ce l’ha fatta più e l’ennesimo titolo ‘clickbait’ contenente anche una fake news su di lui gli ha fatto perdere la testa. Nelle ultime ore, infatti, molti siti hanno riportato erroneamente la notizia della sua dipartita: “Addio Enrico Papi, hanno provato di tutto: non c’è più nulla da fare”. Andando a leggere l’articolo, però, si scopre che si tratta solamente di una trasmissione del presentatore che è stata chiusa prima del previsto. Una balla.

Il conduttore ha, così, deciso di sfogarsi sul suo profilo Twitter, in cui non si è risparmiato: “AVETE ROTTO I CO****NI! Non avete altro da scrivere?! (scusate il linguaggio ma non è la prima volta , quando si passa il limite purtroppo scattano inevitabili anche le denunce)”. A quanto pare, non è la prima volta che Papi è oggetto di falsità sul suo conto, inevitabile che si passi alle vie legali. Qualche settimana prima, infatti, era diventato virale un video TikTok in cui veniva data per ufficiale la notizia della sua scomparsa. A distanza di pochi giorni, la vicenda è tornata a ripetersi e l’ex volto di “Sarabanda” ha deciso di mettere un punto a tutta questa assurda situazione.

Enrico Papi, prossimo a debuttare come opinionista nella nuova edizione de L’Isola dei famosi 2023 e come presentatore della nuova stagione di La Pupa e il Secchione, non è la sola vittima di fake news, poco tempo fa anche Fabri Fibra è finito nel mirino, con una bufala su di lui che lo voleva morto in seguito a un incidente stradale, questa volta con tanto di catena WhatsApp. Ovviamente, il rapper italiano non è assolutamente passato a miglior vita né coinvolto in un incidente. Sta bene e continua a vivere in modo sereno e tranquillo la sua vita.