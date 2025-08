Enrico Papi, bordata a De Martino: "Un'idea che non mi piace"

Se i classici non passano mai di moda, Enrico Papi ha deciso di indossare di nuovo lo smoking di Sarabanda e rilanciarsi con un programma di sicuro appeal per gli spettatori e, per l’occasione, si è concesso in un’intervista al Corriere della Sera, in cui ha svelato che, in realtà, come concorrente non farebbe tanta strada: “Sarabanda? Perderei al primo round, perché anche se amo la musica come giocatore sono veramente una frana, ho pochissima memoria, riconosco la canzone ma scordo i titoli”.

Lui ha ripreso in mano il quiz musicale, a Gerry Scotti invece è toccata l’eredità di Mike Bongiorno con la Ruota della Fortuna: “La responsabilità c’è, andiamo contro una corazzata (Reazione a catena su Rai1) che negli anni si è consolidata e ha una posizione dominante in quella fascia oraria, soprattutto in questo periodo estivo. Gli straordinari numeri in così pochi giorni, però, ci dicono che abbiamo fatto centro”.