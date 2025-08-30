Sarabanda, colpaccio di Enrico Papi: cosa accade in tv

Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Sarabanda) La nuova stagione di Sarabanda va in onda nel preserale di Canale 5 dallo scorso 21 luglio. Mediaset ci ha puntato fortemente per tutta l’estate con un investimento non indifferente e l’obiettivo di verificarne l’impatto sul pubblico tradizionale e valutare se a questo bacino si fossero aggiunti anche altri utenti che negli anni d’oro del format (dal 1997 al 2004) erano appena nati. Dopo oltre un mese dalla prima puntata (e a due giorni dall’ultima, prima del ritorno di Avanti un altro) il bilancio può dirsi positivo. La media di share oscilla intorno al 17% con lo zoccolo duro concentrato nella fascia over 50, ma ricadute significative anche sui millenials supportati dai nuovi devices digitali (media di 10 mila utenti ogni sera in streaming). Ottimi riscontri anche giovedì quando Sarabanda ha superato i 2 milioni di telespettatori collegati (16.8% di share). Picco del 20% nel gioco finale, il 7X30, in cui Marco Briano, 26enne savonese soprannominato da Enrico Papi Scacco matto, ha indovinato per la prima volta tutti i brani, aggiudicandosi il montepremi di 126mila euro.