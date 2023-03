Fiorello, la telefonata con Giorgia Meloni? Un caso internazionale: oggi...

31 marzo 2023 a

Il siparietto di Fiorello con Giorgia Meloni ha superato i confini nazionali ed è diventato una notizia anche all’estero. VivaRai2 è infatti finito sul quotidiano inglese The Times, che è rimasto sorpreso dalla telefonata in diretta della presidente del Consiglio durante il seguitissimo “morning show” di Rai2. L’articolo del The Times è dedicato alla Meloni in quanto premier, ma viene citato anche questo curioso episodio.

"Fiorello, io vi denuncio". Viva Rai 2, chi lo ha minacciato: caos in via Asiago

“È una nuova Meloni? O la vera Meloni?”, si domanda la testata inglese che, raccontando l’intero siparietto della presidente del Consiglio che si finge una sua imitatrice, cita Fiorello come il “comedian più popolare d’Italia”. Lo sketch è stato effettivamente di forte impatto e ha fatto sorridere tutti, anche i detrattori storici della Meloni. Quest’ultima è intervenuta al telefono in diretta, presentata dal padrone di casa come un’artista bravissima a imitare la presidente del Consiglio.

In un paio di minuti la Meloni si è prestata alla grande al gioco, ripetendo - su invito di Fiorello - le frasi più famose del suo repertorio, a partire da quella diventata virale: “Io sono Giorgia, sono una madre, sono cristiana”. Poi lo showman siciliano ha rivolto alcune domande alla premier. Per chi vota? “A sinistra”. Per chi ha votato alle primarie? “Non ho votato”. Vuole imitare Elly Schlein “So imitare solo la Meloni”. Insomma, la gag è riuscita alla grandissima.