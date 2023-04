Marina Suma: "Jerry Calà? Cosa è successo sul set di Sapore di mare"

01 aprile 2023 a

Marina Suma dopo 40 anni è ancora nell'immaginario di tutti noi Marina di Sapore di mare. "Mi mandano o mi chiedono sempre la scena finale tra Marina e Luca. Il cuore del film è racchiuso lì. E quell'incrocio di sguardi tra me e Jerry racconta la malinconia per gli amori che finiscono, la spensieratezza dell'estate che se ne va e gli anni belli che non ritornano", spiega l'attrice in una intervista a Il Corriere della Sera. "Sul set ci siamo divertiti tantissimo. Purtroppo mi stavo lasciando con il mio ragazzo, Angelo Cannavacciuolo, che interpretava mio fratello Paolo. E mentre lui piangeva da una parte, perché non voleva chiudere, dall'altra c'era Jerry che mi corteggiava alla sua maniera e io non riuscivo a prenderlo sul serio, mi veniva da ridere. E ci fu solo un bacio".

Con i Vanzina Marina Suma però non ha più lavorato: "Non so perché. Ci speravo, però non mi hanno mai chiamato, un po' ci sono rimasta male, lo ammetto. Nemmeno Piscicelli mi ha più cercato, a parte per Blues metropolitano, eppure fu conosciuto grazie a me. In Italia funziona così. Se diventi famosa con un film, te ne fanno fare subito tanti altri, ti spremono come un limone e poi basta, passano a un'altra. Ho fatto cose più diradate nel tempo. Tre anni fa ero in teatro con Sandra Milo. Lo scorso ottobre ero in Bulgaria per il film Axes of Life. Ora sto girando a Napoli Nati pregiudicati, sono la moglie di un boss".