Giorgio Mastrota, "una vampata": la verità dolorosa su Natalia Estrada

03 aprile 2023 a

a

a

"Piaciuti, voluti, amati, sposati: tutto in una sequenza rapidissima, come una vampata che brucia una cosa dopo l’altra": Giorgio Mastrota ha parlato della sua passata relazione con Natalia Estrada. I due si sono conosciuti e sposati nel 1992 e tre anni dopo hanno avuto anche una bambina. La separazione nel 1998. A tal proposito Mastrota, intervistato dal Corriere della Sera, ha raccontato: "La fine del matrimonio fu un evento così clamoroso che finì nei titoli del Tg5. Ma fu accelerata anche la sofferenza del post. Sai, quando una cosa la sanno tutti, esci di casa e ti arrivano parole di conforto da chiunque: il passante, l’edicolante, il macellaio. E passa prima".

Alessia Marcuzzi impensabile: cosa fa davanti a tutti | Guarda

Mastrota, uno dei volti televisivi più noti, in particolar modo per le televendite nell'ultimo periodo, ha raccontato anche com'erano i colossi della tv commerciale visti da vicino. Parlando di Mike Bongiorno, in particolare, ha detto: "Quando iniziarono le televendite, c’era qualche settimanale che forzava i titoli e veniva fuori col virgolettato, attribuito a me, 'eccomi, sono il re delle televendite'. A Mike, che era il vero re delle televendite, la cosa non piaceva. 'Non devi dire questa cosa!', mi diceva tutte le volte che lo incontravo in camerino. 'Ma Mike, io non l’ho mai detta!'. 'Sì ma tu non dirla', insisteva. E io, che avevo un rispetto sacro per la sua figura: 'Va bene, Mike, non la dico più'".

Giorgio Mastrota e Patrizia Rossetti, "rissa al telefono". Non solo lavoro...

Mastrota ha ricordato anche che "tre anni dopo la fine del matrimonio con me, Natalia si mette insieme a Paolo Berlusconi e quindi capitava che ci si ritrovasse con lui in qualche occasione, tipo alle feste comandate. Ecco, papà era contentissimo di quei momenti, di vedere un Berlusconi in famiglia, anche accanto alla sua ex nuora". Suo padre, infatti, stando al suo racconto, "era diventato un berlusconiano accanito, il berlusconismo in tutte le sue forme per lui era quasi una vocazione".