Gli israeliani uccisi scuotono la tv

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi sul piccolo schermo

CHI SALE (Tg2 Italia Europa) Dopo mesi di martellamento anti israeliano, dovuto anche alla capacità di Hamas e Iran di condizionare la narrazione rispetto ai fatti mediorientali, le tv devono prendere atto che un certo antisemitismo può sfociare in terrorismo. Tutti i tg giovedì hanno aperto sul tema sconvolgendo le scalette. Le immagini della giovane coppia di diplomatici dipendenti dell’ambasciata israeliana a Washington han coinvolto circa 10 milioni di persone. Ottima la copertura di “Tg2 Italia Europa”, la rubrica del Tg2 in onda nel mattino di Rai 2 e condotta da Marzia Roncacci, che è partita col servizio di Filippo Golia sulla vicenda per poi collegarsi con l’inviata a Gerusalemme Lucia Goracci. Il format della testata diretta da Antonio Preziosi è stato seguito da 300mila persone col 6% di share e picchi del 7%, in una fascia iper competitiva dominata dai contenitori di Canale 5 e Rai 1 ma con la forte concorrenza anche di La7 e delle soap di Rete 4. Più sensibili le donne (segnale positivo) e bene i giovani 19/24 anni vicini al 5%. Attenzione anche per l’inevitabile discussione politica che ne è