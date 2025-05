Affari Tuoi, "le viene da piangere": beffa per Valeria

Di 36mila euro la prima offerta del dottore, ma la concorrente ha rifiutato. Poi ha eliminato 10, 50mila e 200 euro. A quel punto l'offerta è salita a 40mila euro, ma ancora una volta Valeria ha preferito andare avanti con la partita. Successivamente, quindi, sono stati eliminati 30mila, 10mila e 500 euro. Il dottore allora ha portato l'offerta a 50mila euro. Di nuovo, però, la pacchista ha proseguito con il gioco. Via 20mila euro. E il dottore è tornato alla carica con 50mila euro per la seconda volta, rifiutati per la seconda volta. Purtroppo però poi sono stati eliminati i 300mila euro.

Valeria dall'Abruzzo è stata la protagonista di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, sabato 24 maggio. La pacchista ha detto che di professione fa la social media manager e l'istruttrice di ginnastica ritmica. Ha giocato col pacco numero 10 insieme alla sorella Alice, anche lei istruttrice. I primi pacchi fatti fuori sono stati quelli con 15mila e 100mila euro, poi è stato trovato Gennarino, il cane mascotte della trasmissione. Via anche 100, 1 e 50 euro.

Rifiutata anche una proposta di cambio, Valeria ha poi trovato i 75mila euro. Ultima speranza rimasta i 200mila euro. Intanto il dottore ha abbassato l'offerta a 20mila euro, con la pacchista che è tornata a dire di no. E subito dopo ha pescato le ferratelle, piatto tipico della Regione. Poi ha deciso di cambiare il suo numero 10 con il pacco numero 6 della Valle D’Aosta, scoprendo per fortuna che nel suo ex pacco c'erano zero euro. Di 36mila euro l'offerta successiva, che Valeria ha rifiutato. Peccato che poi abbia fatto fuori i 200mila euro. Nel suo pacco "solo" 20 euro.

Le due sorelle, allora, hanno deciso di andare alla Regione Fortunata. Prima hanno puntato tutto sulla Puglia sperando di vincere 100mila euro, senza riuscirsi, e poi nel tentativo di vincere 50mila euro hanno indicato l’Emilia Romagna, ma ancora una volta non hanno indovinato. Valeria e Alice, insomma, sono tornate a casa a mani vuote. "Quando avevi 50k tra le mani... per poi rimanere a 0....", ha commentato un utente su X. Un altro invece: "Rifiuta tante offerte con eccessiva decisione, fino a 50.000 €, finisce alla regione fortunata e non vince nulla... #affarituoi". E ancora: "Brutta partita", "Poverina, le viene da piangere #affarituoi".