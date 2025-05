Il Milan ha sconfitto il Monza per 2-0 in un match valido per la 38esima e ultima giornata del campionato di Serie A. Le reti sono state messe a segno da Gabbia al 64' e Joao Felix al 74'. La formazione rossonera chiude così la sue deludente stagione a quota 63 punti, fuori da tutte le competizioni europee. Il Monza, già retrocesso da tempo, resta fermo a 18 punti con tre sole vittorie in tutto il campionato.