L'Eredità, Linda nella bufera: "Come si fa?"

Le parole da collegare questa sera erano Madre, Lettura, Punti, Tecnica e Carburante. Dopo vari dimezzamenti, invece, la cifra in palio è scesa a 45mila euro. Linda ha ragionato per un minuto sulla soluzione da dare, proprio come prevede il regolamento del gioco, e poi sul cartoncino a sua disposizione ha scritto la parola Educazione . "Sono partita da tecnica", ha spiegato la concorrente. Peccato, però, che la parola corretta fosse un'altra, cioè Scheda. Linda potrà riprovarci comunque nella puntata di domani, domenica 25 maggio.

Irene e Linda le due concorrenti che si sono sfidate ai Cento Secondi a L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, sabato 24 maggio. A spuntarla alla fine è stata Linda, che nei giorni scorsi era già arrivata alla ghigliottina, la fase finale del gioco. "Vediamo se stasera accade qualcosa di eccezionale", ha detto il conduttore. La concorrente ha giocato per un montepremi iniziale di 180mila euro.

Secondo alcuni dei telespettatori che hanno seguito e commentato la puntata del game show sulla piattaforma X, la soluzione di questa sera era piuttosto facile da indovinare. "#leredità scarsetta.. stasera era facile!", ha scritto per esempio un utente. Un altro invece: "E pensare che stasera era di nuovo sul facilino... come solito nelle ultime serate! #leredita". E ancora: "Ma no, educazione? come si fa? #leredita".