Eros Ramazzotti si gira e... fan sconvolti, cosa fa sul palco

Dimenticate l'Eros Ramazzotti serio e composto sul palco. Il cantante, durante un concerto, si è lasciato andare e ha intrattenuto i fan con il twerking. A riprenderlo il video condiviso da un utente su TikTok. "Tua madre ti trascina al concerto di Eros ed è tutto così trash", si legge a corredo del filmato che ha totalizzato più di 2 milioni di visualizzazioni. "Adesso capite perché lo amo così tanto?", ha scritto qualcuno."C'ero anche io in questo concerto, è stato fenomale", ha commentato qualcun altro. E ancora: "Il concerto di Eros Ramazzotti è uno dei ricordi più belli che ho soprattutto perché l'ho vissuto con la mia mamma".

Intanto, proprio in questi giorni, Ramazzotti è finito al centro della polemica. Il motivo? La sua assenza al battesimo del nipote Cesare. La figlia Aurora è appena diventata mamma e ha deciso di far battezzare subito il bimbo avuto da Goffredo Cerza. A differenza di nonna Michelle Hunziker, però, il cantante non sarebbe stato presente. Al web non è comunque passato inosservato un dettaglio: Eros era insieme alla nuova compagna Dalila Gelsomino.

Quanto basta a scatenare la bufera. In molti hanno sottolineato che come trova il tempo di dedicarsi alla compagna dovrebbe farlo a maggior ragione per la figlia e per il nipotino. In tutto ciò Aurora preferisce rimanere in silenzio. La 26enne ha detto di volersi prendere una pausa dai social e dedicarsi alla sua nuova avventura: quella della mamma.