Chiara Ferragni-Amadeus vicini di casa. E... voci impazzite

Tornando indietro al 2023, fu proprio Amadeus a voler al suo fianco Chiara Ferragni come co-conduttrice del Festival di Sanremo. Un incontro fra due mondi all’apparenza lontani: lui volto storico della Rai, lei simbolo della comunicazione social. Ma oggi le carte in tavola sono cambiate: Amadeus ha voltato pagina lasciando Viale Mazzini per approdare sul Nove , mentre Ferragni è alle prese con un delicato momento di transizione, cercando di rilanciare la propria immagine dopo le polemiche degli ultimi mesi.

Nonostante tutto, il legame tra i due sembra essersi rafforzato. Come riporta Candela, “Amadeus, Chiara Ferragni e Giovanna Civitillo si vedrebbero spesso, tra chiacchiere condominiali e pause caffè”. Un’abitudine che, sebbene sembri innocua, potrebbe celare qualcosa di più. Un rapporto di amicizia, certo, ma anche il seme di future collaborazioni?

Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma la frequenza degli incontri alimenta più di una suggestione. E se dietro quei momenti di convivialità ci fosse l’idea di un nuovo progetto in cantiere? Magari un format inedito sul Nove, con Ferragni di nuovo in scena sotto l’ala protettrice di Amadeus? O forse un evento speciale, pensato per rilanciare entrambi con una narrazione più personale e sincera?