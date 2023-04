Giletti, "dove va adesso": la voce poche ore dopo la sospensione

13 aprile 2023 a

a

a

Dove andrà Massimo Giletti? Secondo alcune indiscrezioni riportate da Marco Castoro su Leggo.it, il giornalista di La7 potrebbe tornare in Rai. E potrebbe tornare dalla porta principale con un programma in prima serata al giovedì su Rai due. La sospensione di Non è l'Arena è stato un vero e proprio fulmine a ciel sereno. E di fatto il comunicato di La7 non ha lasciato spazio a interpretazioni: "La7 ha deciso di sospendere la produzione del programma Non è l'Arena che da domenica prossima non sarà in onda. La7 ringrazia Massimo Giletti per il lavoro svolto in questi sei anni con passione e dedizione.

Massimo Giletti rimane a disposizione dell'Azienda". Parole chiare che hanno innescato la reazione dello stesso Giletti: "35 persone lasciate per strada senza alcun preavviso. Prendo atto della decisione di La7.

"Non è l'arena" da domenica non va più in onda. Giletti sospeso: colpo di scena a La7

In questo momento, l’unico mio pensiero va alle 35 persone che lavorano con me da anni e che da un giorno all’altro - senza alcun preavviso - vengono lasciate per strada", ha affermato Giletti all'Adnkronos. Insomma bisogna capire quale sarà la nuova collocazione professionale di Giletti. Ma secondo i rumors potrebbe essere davvero vicino un ritorno in Viale Mazzini. Bisognerà attendere qualche settimana per avere un quadro chiaro del futuro del giornalista.