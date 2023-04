Paolo Brosio-choc: "Come ho visto morire mia madre"

27 aprile 2023 a

La morte della madre di Paolo Brosio, la signora Anna Marcacci Brosio, risale allo scorso 7 aprile: si è spenta all'età di 102. E il dolore, per Paolo Brosio, è enorme: era infatti legatissimo all'anziana madre. A dare la notizia della scomparsa della signora Anna era stato proprio lo staff del giornalista, sui profili di Paolo Brosio.

"Paolo ringrazia tutti per la vicinanza in un momento di dolore come questo. Lo staff e il Management": queste le parole con cui è stato comunicato il lutto. La signora Anna si trovava da qualche tempo nell'ospedale Versilia di Lido di Camaiore per una serie di controlli, poiché da tempo non versava in buone condizioni di salute.

"E io sono qui a 500 chilometri". Paolo Brosio, il dramma della madre lo colpisce in diretta tv

E recentemente Paolo Brosio ha parlato del lutto appena subito. Lo ha fatto in un'intervista concessa al Tirreno, in cui il giornalista ha anche ricordato come il suo avvicinamento alla religione, anni fa, sia stato "propiziato" proprio dalla fede della madre. E sul momento più tragico, Brosio ha spiegato: "L’ho vista morire davanti ai miei occhi, al telefono, in video chiamata". Immagini dolorose, strazianti, che difficilmente riuscirà a togliersi dalla testa. "Mi hanno chiamato per dirmi che era peggiorata, che stava molto male. Ho fatto in tempo a fare una videochiamata, a parlarle, a guardarla ancora una volta. Pochi istanti, gli ultimi: poi è morta. È un vuoto incolmabile quello che sto provando. È stata mamma, nonna, amica, maestra di vita", ha concluso il suo toccato e toccante racconto Paolo Brosio.