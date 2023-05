Cosmary, la verità su Striscia: "Cosa trovo sgradevole"

06 maggio 2023 a

C'è qualcosa che infastidisce, e parecchio, Cosmary Fasanelli, bella, brava e giovanissima velina mora di Striscia la notizia. L'ex ballerina rivelata da Amici di Maria De Filippi, sempre su Canale 5, ha fatto il grande salto sul bancone del tg satirico fondato e diretto da Antonio Ricci. Qualche giorno fa Cosmary ha dato forfait "per indisposizione" ed è stata sostituita da Marcia Thereza Araujo Barros, modella italo-brasiliana che aveva debuttato in televisione a Paperissima Sprint, sempre agli ordini di Ricci. Ora la Fasanelli è tornata regolarmente al suo posto e intervistata dal settimanale Gente ha confessato come, a differenza della sua collega velina Anastasia Ronca (la "bionda"), ha sempre vissuto con insofferenza lo stereotipo della ballerina "bella ma...".

"Un po’ di fastidio io lo provo, trovo sgradevole denigrare un’attività che richiede uno sforzo costante, che evidentemente non tutti comprendono o conoscono. La danza è da sempre la mia vita e per una ballerina televisiva Striscia la notizia penso sia il top. Una sorta di università del settore che ti fa crescere molto", ha spiegato Cosmary.

"Io non riesco proprio a descrivere le emozioni che provo in uno studio tv quando vado in onda - continua la Fasanelli -, è una sensazione difficile da raccontare, rischierei di banalizzarla". Cosmary è tormentata soprattutto da una cosa, per la sua carriera: "Mi spaventa la paura di non essere all’altezza e che tutto possa sgonfiarsi da un istante all’altro".