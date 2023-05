Cristina Scuccia vuota il sacco: "Cosa ho fatto appena uscita dal convento"

07 maggio 2023 a

Cristina Scuccia adesso vuota il sacco. Sull'Isola dei Famosi, l'ex "suor Crsitina", parla del suo percorso che l'ha portata ad abbandonare la vita del convento per abbracciare definitivamente quella dello spettacolo. Suor Cristina, una delle prime star di The Voice, ha deciso qualche tempo fa di cambiare vita e di tornare ad essere semplicemente Cristina Scuccia per inseguire i suoi sogni.

E ora rivela un retroscena abbastanza curioso su cosa ha fatto appena abbandonato il convento in cui ha passato un bel pezzo della sua vita: "La prima cosa che ho fatto è stata quella di prendere la macchina e percorrere chilometri e chilometri da Milano in Sicilia. Io ero felicissima perché per me i chilometri erano respiro. Poi, subito dopo ho fatto un viaggio a Barcellona dove ho percorso chilometri in bici", ha raccontato Cristina.

E ancora: "L'aria che mi veniva addosso era qualcosa di magnifico. Io ho capito che il convento non era il il mio posto e questo mi ha fatto perdere completamente". Insomma, la naufraga ha raccontato un pezzetto della sua vita. E forse per lei è iniziato un nuovo percorso dove potrà trovare sicuramente delle sorprese, non solo sul piano professionale...