L'Eredità, Stefano spiazza tutti: "Mi fermo su Landini"

Giovedì 18 dicembre è andata in onda su Rai 1 una nuova episodio de L'Eredità, il popolare quiz preserale presentato da Marco Liorni. Il conduttore ha accolto con entusiasmo il campione in carica Stefano, reduce dalla recente vittoria che ha sancito la fine del regno del precedente dominatore Marcello.Insieme a lui hanno partecipato: Daniela originaria di Salerno, Andrea proveniente da Milano, Claudia da Ferrara, Giosuè da Latina, Matilde al suo secondo giorno di gara e un altro Stefano anch'egli milanese.

Liorni ha lanciato la sfida con il classico "Giochiamo?", accolto da un coro entusiasta del pubblico presente in studio.La competizione è proceduta regolarmente fino al gioco finale, dove Stefano è arrivato alla Ghigliottina con un montepremi di 25.000 euro in palio. Per vincerlo doveva individuare il termine comune che collegava gli indizi: "Carte", "Pubblica", "Gratuita", "Atto" e "Testimone".

Il campione non è riuscito a centrare la soluzione proposta, che era invece "Accusa".Nel frattempo, sui social network, in particolare su X, i telespettatori hanno animato un vivace dibattito sulla puntata. Molti hanno condiviso le proprie intuizioni: "Anche a me è venuta in mente accusa, però qualcun'altra sembrava adattarsi meglio", "Consegna si incastra alla perfezione con tutti e cinque gli indizi, per cui come ieri probabilmente non è quella giusta", "Offerta non c'entra niente. Altro che certa", "Mi fermo su Landini alla ghigliottina".